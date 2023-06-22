З початку війни міжнародні партнери надали Україні $51 млрд бюджетної підтримки — Марченко Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

З початку війни міжнародні партнери надали Україні $51 млрд бюджетної підтримки — Марченко

З початку 2023 року Україна залучила 20 мільярдів доларів на фінансування дефіциту державного бюджету, загалом з початку великої війни — 51 мільярд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

«Ми повністю профінансовані на цей рік… Я думаю, що це великий успіх переговорів. Ми не самотні не тільки щодо наших потреб у фінансуванні бюджету, а й тоді, коли ми говоримо і про фінансування відновлення», — сказав він.

Глава Мінфіну додав, що спільно з віцепрем'єром — очільником Мінвідновлення Олександром Кубраковим працює над тим, як зіставити пріоритети з можливим донорським фінансуванням.

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«Ми хочемо відстежувати всі кошти донорів, ми хочемо спрямувати ці гроші на першочергові потреби України. Це не дуже легка справа, але я вірю, що разом ми зможемо зробити це краще», — заявив Марченко.

Зі свого боку уряд України продовжує тримати макроекономічну та фінансову стабільність. Зокрема, вдалося знизити ставку інфляції до 15,3% за підсумками травня з 26,6% за підсумками 2022 року, а останні прогнози зростання економіки цього року становлять майже 3%.

Довідка Finance.ua:

для багаторічної фінансової підтримки України в обсязі до 50 мільярдів євро Європейська комісія пропонує створити окремий механізм із залучення коштів через гранти й кредити, інвестиції, а також технічну допомогу;

до 2027 року Україна повинна покрити 110 млрд євро. Країнам ЄС запропоновано «взяти на себе» 45% від розриву.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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