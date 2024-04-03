Україна отримає понад 2 мільярди доларів від Республіки Корея: куди спрямують кошти — Finance.ua

Україна отримає понад 2 мільярди доларів від Республіки Корея: куди спрямують кошти Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Україна отримає понад 2 мільярди доларів від Республіки Корея: куди спрямують кошти

Україна отримає 2,1 млрд доларів пільгових кредитів від Республіки Корея, які будуть спрямовані на проєкти відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Пільгові кредити в еквіваленті $2,1 млрд отримає економіка України від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) протягом наступних п’яти років», — сказано в повідомленні.

Читайте також США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури

Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення.

За умовами угоди уряд Кореї надає можливість позичальнику отримувати кредити від EDCF до максимальної суми зобов’язань у корейських вонах, що не перевищує еквівалент два мільярди сто мільйонів доларів США (2 100 000 000 доларів США) на 2024−2029 роки для фінансування кредитних проєктів EDCF в Україні.

Уряди Кореї та України мають визначити проєкти-кандидати у тісній співпраці один з одним. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені у окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.

Читайте також У 2023 році в Україну надійшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій

Відповідно до угоди на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.