Україна отримає понад 2 мільярди доларів від Республіки Корея: куди спрямують кошти — Finance.ua

Україна отримає понад 2 мільярди доларів від Республіки Корея: куди спрямують кошти
Україна отримає 2,1 млрд доларів пільгових кредитів від Республіки Корея, які будуть спрямовані на проєкти відновлення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
«Пільгові кредити в еквіваленті $2,1 млрд отримає економіка України від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) протягом наступних п’яти років», — сказано в повідомленні.
Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення.
За умовами угоди уряд Кореї надає можливість позичальнику отримувати кредити від EDCF до максимальної суми зобов’язань у корейських вонах, що не перевищує еквівалент два мільярди сто мільйонів доларів США (2 100 000 000 доларів США) на 2024−2029 роки для фінансування кредитних проєктів EDCF в Україні.
Уряди Кореї та України мають визначити проєкти-кандидати у тісній співпраці один з одним. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені у окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.
Відповідно до угоди на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.
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