США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури — Finance.ua
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США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури

Казна та Політика
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Сполучені Штати Америки передали Україні понад 100 генераторів, більше десятка теплоенергетичних когенераційних установок та машин екстреної допомоги. Приводом стали останні російські атаки на енергетичні об'єкти.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
«У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги», — написала Брінк, коментуючи надану допомогу.
Вона додала, що передана техніка забезпечуватиме безперебійну роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.
За матеріалами:
Novyny.live
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