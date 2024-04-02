США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури — Finance.ua

США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Сполучені Штати Америки передали Україні понад 100 генераторів, більше десятка теплоенергетичних когенераційних установок та машин екстреної допомоги. Приводом стали останні російські атаки на енергетичні об'єкти.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги», — написала Брінк, коментуючи надану допомогу.

Вона додала, що передана техніка забезпечуватиме безперебійну роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

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