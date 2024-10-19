Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів

Казна та Політика
70
Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів
Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів
Данія оголосила про виділення 2,4 мільярдів данських крон (350 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.
Про це йдеться у дописі Міністерства оборони України.
Читайте також
Зазначається, що це вже 21-й пакет військової допомоги від Данії.
Він містить нові закупівлі обладнання для України, додаткові кошти для індустріального пулу та пожертв техніки зі складів данського Міноборони.
Читайте також
«Ми вдячні нашим данським друзям за непорушну підтримку! Разом ми сильніші!», — йдеться у дописі українського оборонного відомства.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.