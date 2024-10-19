Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів — Finance.ua

Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів Вчора 08:27 — Казна та Політика

Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів

Данія оголосила про виділення 2,4 мільярдів данських крон (350 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.

Про це йдеться у дописі Міністерства оборони України.

Зазначається, що це вже 21-й пакет військової допомоги від Данії.

Він містить нові закупівлі обладнання для України, додаткові кошти для індустріального пулу та пожертв техніки зі складів данського Міноборони.

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«Ми вдячні нашим данським друзям за непорушну підтримку! Разом ми сильніші!», — йдеться у дописі українського оборонного відомства.

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