Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів — Finance.ua

Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на $350 мільйонів
Данія оголосила про виділення 2,4 мільярдів данських крон (350 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.
Про це йдеться у дописі Міністерства оборони України.
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Зазначається, що це вже 21-й пакет військової допомоги від Данії.
Він містить нові закупівлі обладнання для України, додаткові кошти для індустріального пулу та пожертв техніки зі складів данського Міноборони.
«Ми вдячні нашим данським друзям за непорушну підтримку! Разом ми сильніші!», — йдеться у дописі українського оборонного відомства.
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