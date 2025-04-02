Україна отримає кредит на 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи — Finance.ua

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Україна отримає кредит на 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи

Казна та Політика
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Україна отримає кредит на 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи
Україна отримає кредит на 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи
Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту від Банку розвитку Ради Європи на загальну суму 100 млн євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Залучаємо 100 млн євро, або понад 4,8 млрд грн, від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту НОME», — написав він.
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За його словами, за ці кошти виплачуватимуть компенсації власникам знищеного житла за програмою «єВідновлення».
Шмигаль повідомив, що минулого року Банк допоміг профінансувати 2800 житлових сертифікатів. Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3600 сертифікатів на придбання житла.
Уряд також ухвалив рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
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«Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО», — зазначив глава уряду.
Крім того, Шмигаль зазначив, що проєкти відновлення в житловій сфері Україні допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через ініціативу НОРЕ. Завдяки їй уже понад 87 тис. українців одержали відшкодування за пошкоджене житло.
«А також плануємо в межах проєкту НОРЕ відновити до 200 багатоповерхівок», — додав прем’єр.
За матеріалами:
Finance.ua
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