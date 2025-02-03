Банк розвитку Ради Європи надасть додаткові €150 мільйонів на житлові програми в Україні — Finance.ua

Банк розвитку Ради Європи надасть додаткові €150 мільйонів на житлові програми в Україні Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Банк розвитку Ради Європи надасть додаткові €150 мільйонів на житлові програми в Україні

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив заявки на фінансування у 2025 році житлових програм в Україні на загальну суму 150 млн євро.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

«Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи на засіданні схвалила заявки на фінансування у 2025 році нового проєкту забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та продовження проєкту „HOME: Компенсація за знищене житло“, що існує у межах програми єВідновлення», — йдеться в повідомленні.

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Зокрема, для проєкту HOME, згідно з новим рішенням банку, буде додатково виділено 100 мільйонів євро. Це фінансування дозволить забезпечити житлом понад 3 000 сімей, яким вже сформовано житлові сертифікати за знищене житло. Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, захисники і захисниці, які повертаються та потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сімʼї. Проєкт HOME реалізується згідно з раніше укладеною Рамковою угодою про позику між Україною та БРРЄ.

На фінансування ж проєкту пільгового кредитування для ВПО виділили 50 мільйонів євро. Завдяки цьому протягом 2025 року власним житлом будуть забезпечені 1 460 українських сімей на найбільш доступних умовах.

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Як повідомлялося, на початку грудня 2024 року Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на продовження програми компенсацій за знищене житло, які спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.

Укрінформ За матеріалами:

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