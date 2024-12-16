Мінцифри презентувало візію розвитку ШІ на 2025 рік — Finance.ua

Мінцифри презентувало візію розвитку ШІ на 2025 рік
Міністерство цифрової трансформації України презентувало візію розвитку штучного інтелекту в Україні та можливості для ШІ-компаній, які допоможуть посилити конкурентоспроможність інноваційних продуктів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Спільно з командами Українського фонду стартапів і Brave1 зустрілися з топовими українськими ШІ та blockhain стартапами. 2025 рік стане роком можливостей для ШІ-стартапів», — сказано в повідомленні.
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Які можливості з’являться у ШІ-стартапів:
- запустять нові грантові програми для масштабування й розвитку ШІ-компаній;
- відкриють AI Center of Excellence — міжнародний хаб для розробки й інтеграції AI-рішень у публічному секторі. Одним із фокусів центру буде розвиток AI-талантів та освіти, а також підтримка стартапів та малих і середніх підприємств;
- запустять Sandbox — проєкт, завдяки якому AI- та blockchain-стартапи зможуть отримувати безоплатний аудит і консультації для покращення своїх продуктів
«Поставили амбітну мету для Мінцифри — до 2030 року Україна увійде до топ-3 країн світу за рівнем розробки та впровадження рішень на основі ШІ в державному управлінні, цифрових послугах і ключових секторах економіки. Стартапи є ключовим генератором революційних рішень для цих сфер», — заявили в міністерстві.
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