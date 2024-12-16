Мінцифри презентувало візію розвитку ШІ на 2025 рік — Finance.ua

Мінцифри презентувало візію розвитку ШІ на 2025 рік Сьогодні 17:42

Мінцифри презентувало візію розвитку ШІ на 2025 рік

Міністерство цифрової трансформації України презентувало візію розвитку штучного інтелекту в Україні та можливості для ШІ-компаній, які допоможуть посилити конкурентоспроможність інноваційних продуктів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Спільно з командами Українського фонду стартапів і Brave1 зустрілися з топовими українськими ШІ та blockhain стартапами. 2025 рік стане роком можливостей для ШІ-стартапів», — сказано в повідомленні.

Які можливості з’являться у ШІ-стартапів:

запустять нові грантові програми для масштабування й розвитку ШІ-компаній;

відкриють AI Center of Excellence — міжнародний хаб для розробки й інтеграції AI-рішень у публічному секторі. Одним із фокусів центру буде розвиток AI-талантів та освіти, а також підтримка стартапів та малих і середніх підприємств;

запустять Sandbox — проєкт, завдяки якому AI- та blockchain-стартапи зможуть отримувати безоплатний аудит і консультації для покращення своїх продуктів

«Поставили амбітну мету для Мінцифри — до 2030 року Україна увійде до топ-3 країн світу за рівнем розробки та впровадження рішень на основі ШІ в державному управлінні, цифрових послугах і ключових секторах економіки. Стартапи є ключовим генератором революційних рішень для цих сфер», — заявили в міністерстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.