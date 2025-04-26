Україна отримає кошти від Світового банку для підтримки енергосистеми — Finance.ua

Україна отримає кошти від Світового банку для підтримки енергосистеми Сьогодні 11:43 — Енергетика

Україна отримає кошти від Світового банку для підтримки енергосистеми

Світовий Банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи української енергосистеми.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після підписання угоди з керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде у Вашингтоні.

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За словами Шмигаля, «Укргідроенерго» витратить ці кошти для придбання системи зберігання енергії.

«Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість», — пояснив глава уряду.

Шмигаль подякував Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських атак.

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Нагадаємо, за словами нардепа Сергія Нагорняка, у літні місяці може виникнути дефіцит електроенергії у вечірні години.

Він зауважив, єдиний спосіб уникнути дефіциту — це збільшити імпорт.

На державному рівні для цього необхідно, щоб комісія підняла граничні ціни на ринку електроенергії для того, аби імпортери могли імпортувати електричну енергію з-за кордону, щоб можна було покривати цей дефіцит.

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