Україна отримає кошти від Світового банку для підтримки енергосистеми — Finance.ua

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Україна отримає кошти від Світового банку для підтримки енергосистеми

Енергетика
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Україна отримає кошти від Світового банку для підтримки енергосистеми
Україна отримає кошти від Світового банку для підтримки енергосистеми
Світовий Банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи української енергосистеми.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після підписання угоди з керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде у Вашингтоні.
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За словами Шмигаля, «Укргідроенерго» витратить ці кошти для придбання системи зберігання енергії.
«Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість», — пояснив глава уряду.
Шмигаль подякував Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських атак.
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Нагадаємо, за словами нардепа Сергія Нагорняка, у літні місяці може виникнути дефіцит електроенергії у вечірні години.
Він зауважив, єдиний спосіб уникнути дефіциту — це збільшити імпорт.
На державному рівні для цього необхідно, щоб комісія підняла граничні ціни на ринку електроенергії для того, аби імпортери могли імпортувати електричну енергію з-за кордону, щоб можна було покривати цей дефіцит.
За матеріалами:
Finance.ua
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