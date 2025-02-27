Україна отримає 700 мільйонів євро на обладнання для розмінування — Finance.ua

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Україна отримає 700 мільйонів євро на обладнання для розмінування

Казна та Політика
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Україна отримає 700 мільйонів євро на обладнання для розмінування
Україна отримає 700 мільйонів євро на обладнання для розмінування
Коаліція з розмінування виділить Україні €700 млн до 2034 року на обладнання для розмінування.
Про повідомила пресслужба Міністерства оборони.
«Довгостроковий план розвитку потенціалу України з розмінування на 2024−2034 роки передбачає виділення нашій державі 700 млн євро від партнерів для закупівлі обладнання. Про це йшлося на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування, яке проходило у Вільнюсі, Литовська Республіка, під головуванням Литви та Ісландії. У заході брали участь 40 посадовців із 15 країн», — сказано в повідомленні.
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Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля заявив, що за останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16.1 млн євро. Бюджет 2025 року запланований на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами (СРМА, Республіка Литва) уже акумульовано 51 млн євро.
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Він додав, що учасників Коаліції зацікавив досвід Міноборони, ЗСУ та інших складових Сил безпеки та оборони України, набутий за три роки широкомасштабної війни. Зокрема, за ініціативою Литви та України будуть створені робочі групи, що вивчатимуть новітню методику утримання та обслуговування інженерних загороджень, інновації в протимінній діяльності, серед яких використання БПЛА та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.
Крім цього, Берегуля передав країнам-лідерам Коаліції затверджену керівництвом Міноборони України «Дорожню карту Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року».
За матеріалами:
Finance.ua
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