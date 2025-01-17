Британія та Швейцарія виділяють $500 тисяч на розмінування в Україні — Finance.ua
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Британія та Швейцарія виділяють $500 тисяч на розмінування в Україні

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Британія та Швейцарія виділяють $500 тисяч на розмінування в Україні
Британія та Швейцарія виділяють $500 тисяч на розмінування в Україні
Велика Британія та Швейцарія виділяють 500 тис. дол. на пілотний проєкт з пріоритезації в гуманітарному розмінуванні України.
Про це повідомило Міністерство економіки України.
Зазначається, що кошти надаються у межах підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Міністерством закордонних справ Великої Британії, Фондом Східна Європа та Центром гуманітарного розмінування.
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Виділені кошти спрямують на реалізацію пілотного проєкту з пріоритезації територій для гуманітарного розмінування в Харківській області, який розпочався 6 січня та триватиме до кінця березня 2025 року. Центр гуманітарного розмінування керуватиме проєктом та координуватиме залучені сторони.
Зокрема, проєкт має на меті покращити процеси гуманітарного розмінування завдяки автоматизації аналізу даних і оптимізації ресурсів. Методологія пріоритезації базуватиметься на алгоритмі, що враховує економічні, соціальні, екологічні та безпекові чинники для конкретної території.
У міністерстві зауважили, що на основі результатів пілотного проєкту цей підхід планують застосувати в усіх регіонах України, що зазнали впливу мін та інших вибухонебезпечних предметів.
За матеріалами:
Укрінформ
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