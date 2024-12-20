Польща надасть 2,5 мільйона злотих на розмінування територій в Україні — Finance.ua

Польща надасть 2,5 мільйона злотих на розмінування територій в Україні Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Польща виділила 2,5 млн злотих (близько 637 тис. дол. США) на підтримку проєктів з протимінної діяльності в Україні.

«Польща виділила 2,5 мільйона злотих (приблизно 637 тис. доларів США) на підтримку протимінної діяльності в Україні. Відповідну угоду Міністерство закордонних справ Польщі підписало із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні», — ідеться у повідомленні.

За виділені кошти планується реалізувати інноваційні заходи з розмінування територій, зокрема збільшити потенціал із залученням службових собак-саперів. У Миколаївській області вже працюють 16 спеціально навчених собак під керівництвом восьми кінологинь. Близько половини фінансування спрямують на тестування БПЛА та дистанційного зондування у співпраці з ДСНС України.

«Україна вважається однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Цим внеском Польща підтверджує свою непохитну відданість безпеці та прогресу України, а також солідарність з Україною з першого дня повномасштабної війни, розпочатої російським агресором», — наголосив тимчасовий повірений у справах Посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

Укрінформ За матеріалами:

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