Польща надасть 2,5 мільйона злотих на розмінування територій в Україні — Finance.ua
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Польща надасть 2,5 мільйона злотих на розмінування територій в Україні

Казна та Політика
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Польща виділила 2,5 млн злотих (близько 637 тис. дол. США) на підтримку проєктів з протимінної діяльності в Україні.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«Польща виділила 2,5 мільйона злотих (приблизно 637 тис. доларів США) на підтримку протимінної діяльності в Україні. Відповідну угоду Міністерство закордонних справ Польщі підписало із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні», — ідеться у повідомленні.
За виділені кошти планується реалізувати інноваційні заходи з розмінування територій, зокрема збільшити потенціал із залученням службових собак-саперів. У Миколаївській області вже працюють 16 спеціально навчених собак під керівництвом восьми кінологинь. Близько половини фінансування спрямують на тестування БПЛА та дистанційного зондування у співпраці з ДСНС України.
«Україна вважається однією з найбільш забруднених мінами країн світу. Цим внеском Польща підтверджує свою непохитну відданість безпеці та прогресу України, а також солідарність з Україною з першого дня повномасштабної війни, розпочатої російським агресором», — наголосив тимчасовий повірений у справах Посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.
За матеріалами:
Укрінформ
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