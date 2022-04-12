Україна отримала від МБРР транш на €44,5 млн євро — Finance.ua
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Україна отримала від МБРР транш на €44,5 млн євро

Сьогодні 15:32Казна та Політика
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Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику «Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення».
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
«Ми вдячні державі Швеція, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо, зокрема, через інструменти Світового банку. Вона надзвичайно важлива за умов воєнного часу. Така допомога дозволить Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямів та забезпечити макрофінансову рівновагу нашої держави», — наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
У рамках угоди ця позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

Довідка Finance.ua:

  • наразі наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій;
  • сукупний державний (прямий та гарантований) борг України в січні знизився на 2,15%, або на 2,06 млрд доларів до 93,32 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
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