Загальний держборг у січні знизився на 2,2% до $93,3 млрд — Finance.ua
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Загальний держборг у січні знизився на 2,2% до $93,3 млрд

Вчора 15:03Казна та Політика
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Сукупний державний (прямий та гарантований) борг України в січні знизився на 2,15%, або на 2,06 млрд доларів до 93,32 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець лютого склав 2 730,08 млрд гривень, або 93,32 млрд доларів проти 2 745,42 млрд гривень, або 95,38 млрд доларів місяцем раніше.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 28 лютого становив 2 406,11 млрд гривень (82,25 млрд доларів) проти 2 424,65 млрд гривень (84,24 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 47,38 млрд доларів до 47,46 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг знизився у гривневому еквіваленті з 1 060,99 млрд гривень до 1 017,67 млрд гривень (у доларовому еквіваленті знизився з 36,86 млрд доларів до 34,89 млрд доларів).
Гарантований державою борг на 28 лютого склав 323,96 млрд гривень, або 11,07 млрд доларів.
У 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів до 97,95 млрд доларів.

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У 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.
За 2019 рік державний та гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а у гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Українські Новини
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