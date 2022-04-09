В уряді назвали джерела наповнення бюджету України в умовах війни — Finance.ua
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В уряді назвали джерела наповнення бюджету України в умовах війни

Вчора 17:03Казна та Політика
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В уряді назвали джерела наповнення бюджету України в умовах війниВ уряді назвали джерела наповнення бюджету України в умовах війни
Наразі наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зауважив, що держава створила необхідні умови, аби бізнес починав працювати, — залишила тільки сплату 2% від обороту.
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«Це цікава пропозиція для бізнесу. І він дуже позитивно відгукнувся. Зареєстровано вже понад 150 тисяч бізнесів, які захотіли перейти на цю систему. Бюджет скоротиться. Але ми чітко визначили пріоритети: ми витрачаємо на захист, на соціальні та гуманітарні сфери», — зазначив Шмигаль.
За його словами, наразі наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій.
«Є ще одна частина — міжнародні гуманітарні й благодійні організації, які також сплачують певні кошти нашим громадянам, і з ними ми зараз також активно нарощуємо роботу. Ці блоки дають можливість покривати дефіцит бюджету», — сказав очільник уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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