В уряді назвали джерела наповнення бюджету України в умовах війни — Finance.ua

«Це цікава пропозиція для бізнесу. І він дуже позитивно відгукнувся. Зареєстровано вже понад 150 тисяч бізнесів, які захотіли перейти на цю систему. Бюджет скоротиться. Але ми чітко визначили пріоритети: ми витрачаємо на захист, на соціальні та гуманітарні сфери», — зазначив Шмигаль.
За його словами, наразі наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій.
«Є ще одна частина — міжнародні гуманітарні й благодійні організації, які також сплачують певні кошти нашим громадянам, і з ними ми зараз також активно нарощуємо роботу. Ці блоки дають можливість покривати дефіцит бюджету», — сказав очільник уряду.