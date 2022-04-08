Через війну на Україну чекає суттєве недовиконання держбюджету - Кабмін — Finance.ua
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Через війну на Україну чекає суттєве недовиконання держбюджету - Кабмін

Вчора 08:33Казна та Політика
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Кабінет міністрів очікує у другому кварталі істотне недовиконання дохідної частини державного бюджету через те, що в результаті війни постраждали найбільші платники податків.
Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
«Зараз ми маємо наслідки безпосередньо збройної агресії — того, що зруйновані підприємства металургії, а також інші великі платники податків, які працювали в Маріуполі, Харкові. Це пов’язано з тим, що фактично зупинено експорт сільськогосподарської продукції з України, заблоковано порти тощо», — додав Немчинов.
За його словами, основним завданням уряду на сьогодні є максимальний перезапуск економіки, щоб у другому кварталі наслідки агресії були менш відчутними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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