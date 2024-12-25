Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу — Finance.ua

Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу Сьогодні 15:40 — Казна та Політика

Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу

Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу в рамках другого траншу Угоди про підтримку швидкого відновлення.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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На що підуть кошти

Кошти будуть спрямовані на важливі сфери, зокрема:

забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1−4 класів;

відновлення інфраструктури;

підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

Цей транш є частиною більш широкої угоди, яка передбачає загальну суму підтримки у розмірі 300 млн євро для України.

«Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців», — написав Шмигаль.

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