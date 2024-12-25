Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу

Казна та Політика
24
Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу
Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу
Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу в рамках другого траншу Угоди про підтримку швидкого відновлення.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Читайте також

На що підуть кошти

Кошти будуть спрямовані на важливі сфери, зокрема:
  • забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1−4 класів;
  • відновлення інфраструктури;
  • підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.
Цей транш є частиною більш широкої угоди, яка передбачає загальну суму підтримки у розмірі 300 млн євро для України.
Читайте також
«Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців», — написав Шмигаль.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.