Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу — Finance.ua

Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу
Україна отримала 150 млн євро від Європейського Союзу в рамках другого траншу Угоди про підтримку швидкого відновлення.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
На що підуть кошти
Кошти будуть спрямовані на важливі сфери, зокрема:
- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1−4 класів;
- відновлення інфраструктури;
- підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.
Цей транш є частиною більш широкої угоди, яка передбачає загальну суму підтримки у розмірі 300 млн євро для України.
«Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців», — написав Шмигаль.
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