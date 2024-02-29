Україна опустилась у рейтингу м’якої сили, але залишається в лідерах серед країн, за якими найбільше стежать — Finance.ua

Україна опустилась у рейтингу м’якої сили, але залишається в лідерах серед країн, за якими найбільше стежать Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Україна опустилась у рейтингу м’якої сили, але залишається в лідерах серед країн, за якими найбільше стежать

У 2023 році Україна посіла 44 місце у Глобальному індексі м’якої сили (Global Soft Power Index), опустившись на 7 позицій порівняно з минулим роком. Водночас торік Україна була четвертою країною, за новинами якої найбільш уважно стежив світ.

Про це пише Forbes.ua з посиланням на Brand Ukraine.

На другий рік вторгнення загальний бал м’якої сили понизився на 1,2 пункти, призвівши до відкату України до 44 позиції індексу. Попри це, Україна зберегла глобальну видимість, ставши 16-ою найбільш упізнаваною країною світу.

Серед досягнень України у 2023 відзначені значні успіхи у сфері медіа та комунікацій. За цим параметром країна піднялася на 14 позицій, сягнувши 31 місця у рейтингу.

Також Україна стала четвертою країною, за новинами якої стежить світ, та посіла 23 місце за рівнем впливу на міжнародній арені.

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Водночас репутація України за рік великої війни повернулася до рівня 2021. Зокрема країна отримала нижчі бали в категоріях «Бізнес і торгівля», «Культурна спадщина», «Врядування», «Освіта й наука» і «Люди та цінності».

Нагадаємо, у 2022 році Україна продемонструвала безпрецедентне зростання оцінки своєї м’якої сили, піднявшись на 14 позицій до 37 місця в рейтингу. Для порівняння, у 2021 році Україна загалом займала 61-шу позицію, а за рівнем впливовості перебувала на 45-му місці.

Довідка Finance.ua:

Глобальний індекс м’якої сили (Global Soft Power Index) — це міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, яке щорічно проводить консалтингова агенція Brand Finance. У 2023 році організатори опитали понад 150 000 респондентів з 193 країн;

Індекс оцінює м’яку силу країн за такими показниками: бізнес і торгівля, медіа та комунікації, культура та спадщина, освіта та наука, люди та цінності, міжнародні відносини, врядування та сталий розвиток.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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