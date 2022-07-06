Україна найближчим часом очікує отримати від Канади та Ірландії заарештовані російські гроші — Finance.ua
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Україна найближчим часом очікує отримати від Канади та Ірландії заарештовані російські гроші

Казна та Політика
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Україна найближчим часом очікує отримати від Канади та Ірландії заарештовані російські гроші
Україна найближчим часом очікує отримати від Канади та Ірландії заарештовані російські гроші
В швейцарському місті Лугано завершилася міжнародна конференція з питань відновлення України, де взяли участь понад 40 країн світу та близько 20 міжнародних організацій.
Про це розповів економіст, радник Президента Олег Устенко у коментарі Українському радіо.
«План, який має бути швидко втілений у життя, стосуватиметься завдань короткотермінового часу. Мова йде про негайну відбудову житла, яке було зруйноване під час війни, тому що наближається осінь і зима. Це питання розглядалося як одне із пріоритетних», — повідомив Устенко.
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За його словами, прямі збитки від російського вторгнення оцінюються в 650 мільярдів доларів. Якщо додати непрямі збитки, то це буде 1 трильйон доларів.
«Програми, які були представлені в Лугано, оцінюються в 750 мільярдів доларів. Це не означає повне покриття наших втрат. Це вартість програм, які були представлені урядом в Лугано», — пояснив економіст.
«Коли ми говоримо про збитки, які в нас є, то це наше знищене майно. А майна росіяни знищили на 650 мільярдів доларів», — додав Устенко.
Що додається ще: недоотриманий валовий внутрішній продукт, недоотримані доходи державного бюджету, інвестування, яке могло бути.
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«І наші союзники говорять про це, і Президент Володимир Зеленський, що росія повинна компенсувати кожну втрачену гривню в Україні. Ми маємо стягнути із них повністю всю компенсацію. Ми працюємо над цим. Я б не орієнтувався на довготермінові виплати, репарації, які виплачуватимуться кілька десятиліть. Було б набагато ефективніше стягнути із росії якомога швидше головну частину збитків. Як можна це зробити? У них є 350 мільярдів доларів в резервах Центробанку рф. Вони знаходяться за межами їхньої країни. Це акції, це гроші, це так звані високоліквідні активи. Вони зараз арештовані. Ці активи можна взяти і продати на ринку. Для нас було б добре перевести ці активи у гроші, а потім перевести їх у Фонд відбудови України. Для цього треба зміни в національних законодавствах тих країн, де росія зберігала свої золотовалютні активи», — пояснює радник Президента.
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Як він зазначив, все це знаходиться в країнах Великої сімки. Канада зробила відповідні зміни в цьому питанні. Все, що у них знаходиться російського, заарештованого, воно може бути зараз реалізовано на ринку і передано ці кошти у фонд відродження України. Ірландія це теж зробила.
«Ми очікуємо, що ці зміни будуть зроблені в інших країнах найближчим часом. 150 мільярдів доларів є ще у російської номенклатури, близького кола путіна. Із цих грошей (350 мільярдів з резервів і 150 мільярдів з номенклатури) ми можемо зараз швидко отримати 500 мільярдів доларів в Фонд відродження України. А потім решту можна поступово брати репараціями», — підсумував Устенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українське радіо
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