Основним джерелом відновлення України повинні стати конфісковані активи рф, — Шмигаль — Finance.ua
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Основним джерелом відновлення України повинні стати конфісковані активи рф, — Шмигаль

Казна та Політика
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Основним джерелом відновлення України повинні стати конфісковані активи рф, — Шмигаль
Основним джерелом відновлення України повинні стати конфісковані активи рф, — Шмигаль
План відновлення України оцінюється на сьогодні в 750 млрд доларів, і основним джерелом відбудови нашої держави повинні стати конфісковані активи росії. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія), передає Урядовий портал.
«Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв’язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність», — підкреслив Денис Шмигаль.
Як зауважив Глава Уряду, заморожені активи росії, за різними оцінками, складають від 300 до 500 млрд доларів. Більше того, частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.
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«Вдячні Німеччині за перші кроки. Вдячні Канаді та США за підготовку національних законодавств. Впевнений, що всі країни-партнери долучаться до цього процесу і забезпечать цю справедливість», — зазначив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль назвав й інші джерела відновлення України, над якими ведеться робота. Зокрема, гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Також це можуть бути інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.
«В Україні дуже ефективно запрацювала платформа United24. Ми вдячні всім, хто долучився і закликаємо не зупинятися в цій підтримці», — підкреслив Глава Уряду.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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