Основним джерелом відновлення України повинні стати конфісковані активи рф, — Шмигаль — Finance.ua

Основним джерелом відновлення України повинні стати конфісковані активи рф, — Шмигаль Вчора 14:22 — Казна та Політика

Основним джерелом відновлення України повинні стати конфісковані активи рф, — Шмигаль

План відновлення України оцінюється на сьогодні в 750 млрд доларів, і основним джерелом відбудови нашої держави повинні стати конфісковані активи росії. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія), передає Урядовий портал.

«Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв’язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як зауважив Глава Уряду, заморожені активи росії, за різними оцінками, складають від 300 до 500 млрд доларів. Більше того, частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.

«Вдячні Німеччині за перші кроки. Вдячні Канаді та США за підготовку національних законодавств. Впевнений, що всі країни-партнери долучаться до цього процесу і забезпечать цю справедливість», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль назвав й інші джерела відновлення України, над якими ведеться робота. Зокрема, гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Також це можуть бути інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.

«В Україні дуже ефективно запрацювала платформа United24. Ми вдячні всім, хто долучився і закликаємо не зупинятися в цій підтримці», — підкреслив Глава Уряду.

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