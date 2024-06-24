Україна має пробачити приватним підприємцям $20 млрд кредитів, — Financial Times Сьогодні 15:49

Україна має пробачити приватним підприємцям $20 млрд кредитів, — Financial Times

Україна буде змушена пробачити приватним підприємцям $20 млрд кредитних коштів. Про це пише Financial Times

Зазначається, що вторгнення росії коштувало Україні мільярди доларів. До цього ж Київ уже перебував у складній борговій ситуації, реструктурувавши свій приватний борг у 2015 році після того, як росія анексувала Крим. Втім, тепер Україна повинна збалансувати запозичення для фінансування війни з управлінням старими борговими зобов’язаннями.

«Це складне жонглювання. Київ має відповідати фіскальним очікуванням суверенних і багатосторонніх кредиторів, чиє фінансування підтримує військові зусилля та економіку. Водночас він має залишатися привабливим для приватних інвесторів, чиї грошові потоки матимуть вирішальне значення наступного дня після війни — коли відбудову потрібно буде почати серйозно», — йдеться у матеріалі.

Видання пише, що айкращий шлях для України — придивитися до власників облігацій і домагатися скорочення боргу приблизно на 40 відсотків, відповідно до очікувань ринку. Країна не може відволікатися на тривалу угоду про банкрутство, і вона повинна зупинити фінансові відтоки, оскільки вартість війни зростає. Щорічні виплати будуть необхідні для збереження привабливості для майбутніх кредиторів, але мають бути невеликими та символічними.

Читайте також Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми

Водночас автори підкреслюють, що Києву слід остерігатися занадто сильно тиснути на власників облігацій, оскільки ті можуть потім продати свої борги хедж-фондам або іншим приватним структурам.

«На нещодавньому саміті G7 лідери домовилися використати відсотки від заморожених активів росії для допомоги у фінансуванні військових зусиль України. Незважаючи на те, що угода є багатообіцяючою для фінансів України, її реалізація потребуватиме часу. Тим часом власники облігацій не повинні розглядати це як будь-яку іншу суверенну реструктуризацію. На кону війна», — резюмує ЗМІ.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.