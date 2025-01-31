Україна має остерігатись «білих слонів» у публічних інвестиціях, — МВФ Сьогодні 17:32

Україна має остерігатись «білих слонів» у публічних інвестиціях, — МВФ

Україна з її обмеженими ресурсами має оминати неефективних публічних інвестицій, так званих «білих слонів», зокрема шляхом зміцнення спроможностей інституцій.

На цьому наголосила постійна представниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано.

Що це означає

«Ми використовуємо поняття „білий слон“ для опису будь-якої інвестиції, утримання якої є дорогим і яка не приносить пропорційної або взагалі жодної вигоди. У світі є багато прикладів „білих слонів“, і я впевнена, що Україна не виняток у цьому», — сказала вона, пояснюючи, в том числі, наявність вимог щодо покращення управління публічними інвестиціями у програмі співробтництва Фонду та України.

Кажучи про «білих слонів», Тофано підкреслила, що мова йде не тільки про марнування державних коштів, а й розвиток корупції.

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За її словами, реформа управління публічними інвестиціями з’явилась у поворотний для України момент, коли потреба держави в інвестиціях задля відновлення та реконструкції є дуже значною, а фіскальний простір для цього невеликий.

«Коли реконструкція почнеться по-справжньому, сподіваюся, це буде скоро, простір для неефективного управління та фінансових зловживань тільки збільшиться. Завдання запобігти цим зловживанням і порушенням є складним. Ми вважаємо, що зміцнення інституцій є пріоритетом № 1», — сказала представниця Фонду.

«У цьому питанні ми хотіли б підтримати рішучість Уряду, спрямовану на зміцнення інституцій. Один з прикладів такої рішучості — внесення змін до Бюджетного кодексу. Ми знаємо, скільки політичного капіталу це коштувало і про спроби зацікавлених сторін затримати це, тому ми хотіли б привітати уряд з прийнятими змінами», — доповнила Тофано.

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У якості українського прикладу «білого слону» публічних інвестицій вона навела наміри влади одного з середніх міст України побудувати стадіон, який би вміщував більше людей, ніж кількість мешканців, бо була потреба кудись витратити гроші «військового ПДФО». Але цього потенційного «білого слона» після появи відповідного оголошення у «Прозорро» «вбили ще в колисці», уточнила представниця МВФ.

Місія Фонду під час здійснення 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) наприкінці лютого цього року, серед іншого, проведе оцінку плану дій щодо реформи управління державними інвестиціями, додала Тофано.

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