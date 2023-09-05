Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС — Finance.ua

Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС

Україна завершила ліквідацію наслідків після теракту на Каховській ГЕС, при цьому вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб, зокрема холери.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Завдяки злагодженій роботі спеціалістів Центрів контролю та профілактики хвороб та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб», — зазначив Кузін.

За словами головного санлікаря, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби. Більш ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку.

Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.

Моніторинг морської та річкової води з поверхневих водойм продовжуватиметься й надалі.

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«У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам Центри контролю та профілактики хвороб інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків», — повідомив Кузін.

Також з липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Довідка Finance.ua:

після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч населення;

майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тисяч тонн питної й технічної води.

Економічна Правда За матеріалами:

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