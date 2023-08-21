Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

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Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС

Енергетика
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Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
У понеділок була запущена перша нитка магістрального водогону на ділянці «Інгулець — Кряжеве», який почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС. Він забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення.
Нитку водогону почали будувати на третій день після російського теракту на Каховській ГЕС. У цілому ланка «Інгулець — Кряжеве» складається з чотирьох ниток. Запуск решти трьох має відбутись на початку осені.
Загалом проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 км. Попереду — запуск ще двох ділянок «Марганець — Нікополь — Покров» (довжина 40,9 км) і «Запоріжжя — Томаківка — Марганець» (76,7 км).
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Задля запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією до підземного трубопроводу. Далі вода відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища та подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.
Зазначається, що для прозорості будівництва на кожній ділянці залучені інженери-консультанти та незалежний технагляд. Роботи на будівництві водогону тривають безперервно та цілодобово. Впровадженням проєкту займається Державне агентство відновлення за сприяння місцевої та обласної влади.

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У Мінвідновлення нагадують, що через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, а питну воду люди купують в пляшках.
Згодом за підтримки USAID буде проведено комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок магістральних водогонів.
За матеріалами:
Finance.ua
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