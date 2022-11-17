Україна консультується з партнерами щодо нової моделі податкової системи - ОП — Finance.ua

Україна консультується з партнерами щодо нової моделі податкової системи - ОП Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Україна консультується з партнерами щодо нової моделі податкової системи - ОП

Україна спільно з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами проводить консультації на предмет того, яким чином модифікувати податкову систему.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Сьогодні доволі активно йдуть переговори з МВФ та з іншими міжнародними фінансовими партнерами на предмет того, як ми можемо модифікувати нашу податкову систему для двох цілей. Перше — для того, щоб ми були конкурентно здатними з нашими сусуідами. Друге — щоб побудувати таку модель, яка призведе до культури сплати податків», — сказав Шурма.

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Він також зазначив, що на період післявоєнної відбудови у податковому плані у нас мають бути доволі хороші інвестиційні умови.

Шурма наголосив, що тільки після того як влада завершить ці дискусії з міжнародними партнерами, лише тоді можна буде повертатись у публічну площину обговорення нової податкової системи.

«Щойно ми закінчимо з ними (міжнародними партнерами. — Ред.) цю дискусію, ми повернемось у публічну площину і зможемо озвучити, якою буде нова податкова система після перемоги», — сказав Шурма.

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Нагадаємо, у вересні Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд найближчим часом не планує вносити зміни до Податкового кодексу.

У середині серпня в інтерв`ю Forbes заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма повідомив, що нібито обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. Заступник глави ОП додав, що паралельно пропонується відмовитися від єдиного соціального внеску та військового збору, а також скасувати повністю всі пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства та надати доступ Державній податковій службі до інформації про банківські рахунки.

Укрінформ За матеріалами:

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