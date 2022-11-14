Гетманцев повідомив, чи планують податкові зміни у 2023 — Finance.ua

Гетманцев повідомив, чи планують податкові зміни у 2023
Відсутність законопроєкту про податкові зміни у пакеті з держбюджетом-2023 була спільною позицією профільного парламентського комітету та уряду, суттєвих податкових змін наступного року не планується.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Якихось суттєвих змін у податковій базі у воєнний час, а весь фінансовий 2023 рік ми плануємо як воєнний час, не планується», — сказав він.
Гетманцев додав, що задоволений припиненням «абсолютно божевільних дискусій» щодо необхідності скасування ЄСВ.
Читайте також
«Я дуже задоволений тим, що ми нарешті „перехворіли“ на черговий податковий вірус
„10-10-10“, цю мутацію вірусу „5-10“. Так от, ця „пандемія“, породжена маргінальними псевдоекспертами і зараженими ними деякими посадовими особами, нас залишила», — наголосив голова комітету.
За його словами, із пропозицій, які він підтримує — індексація окремих податків та зборів.
«Індексація проводитиметься, і прив’язку абсолютних ставок, наприклад, до мінімальної заробітної плати я повністю підтримую! Я вважаю, що це нормальна річ, і її потрібно робити або до мінімальної заробітної плати, або до індексу інфляції. Я гадаю, що ми це зробимо в одному з наступних законопроєктів. Це не принципова, а технічна річ, яка є необхідною», — пояснив Гетманцев.
Коментуючи рекомендацію місії МВФ утримуватись від заходів, що скорочують податкові надходження, голова комітету зазначив, що також вважає пільги злом, але не заперечує їх повністю, оскільки в деяких випадках вони можуть бути меншим злом, ніж їх відсутність.
Читайте також
Як такі приклади він назвав індустріальні парки, заявивши про стратегію стимулювання розвитку промисловості та переробки.
«Саме тому підтримуємо індустріальні парки і тому ми плануємо зареєструвати цього тижня законопроєкт про підтримку промисловості в умовах воєнного стану. Ми хочемо дати їй можливість завозити обладнання без ПДВ, не відволікати кошти з бізнесу», — повідомив голова комітету.
За його словами, законопроєкт не має значних фіскальних втрат для бюджету, а є відкладений ефект сплати ПДВ.
Говорячи про пропозиції економічного департаменту Офісу президента запровадити нульову ставку на експорт зерна, Гетманцев висловив думку, що утримався б від такого рішення на етапі воєнних дій.
«Я не впевнений у їхній правильності саме зараз. Оскільки, з одного боку, підтримувати аграріїв програмою 5-7-9% або іншими програмами, а з іншого боку — позбавляти їх права на відшкодування кредиту — мені здається, що це вдарить по дрібних аграріях і призведе до монополізації аграрного сектору, а не до суттєвого збільшення надходжень до бюджету. Переконаний, що цю пропозицію можна розглянути у комплексі із захистом інтересів малих та середніх фермерів», — зазначив голова комітету.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною