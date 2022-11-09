ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році — Finance.ua
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ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році

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ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
ЄСВ, податки та ліміти для ФОПів у 2023 році
Згідно з прийнятим держбюджетом на 2023 рік, айтішники-ФОПи матимуть нові розміри єдиного соціального внеску та ліміти.
Про це пише Dev.ua.

Нові бази

Мінімальна зарплата з 2023 року 1 січня 2023 складе 6700 грн.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2023 становитиме 2684 грн.

Нові ліміти

1 група: 167 розмірів мінімальних зарплат, або 1 118 900 грн.
2 група: 834 мінзарплати, або 5 587 800 грн.
3 група (3% та 5%): 1167 мінімалок, або 7 818 900 грн.

Нові ставки ЄСВ

Мінімальний ЄСВ: 1474 грн на місяць, або 22% від мінімальної зарплати.
Максимальний ЄСВ: 22 110 грн на місяць, або 22% від 15 розмірів мінімальних зарплат 6700 грн.
ЄСВ за себе ФОП сплачуватиме в розмірі 1474 грн на місяць, або 4422 грн за квартал.

Єдиний податок

ФОПи 1 групи сплачує 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Для ФОПів 2 групи ставка єдиного податку складає 20%, або 6700 грн.
Максимальна ставка по Україні — 20% від мінімальної зарплати.
Для ФОПів 3 групи ставки залишаються поточними: 5% — для неплатників ПДВ, 3% — для платників ПДВ.
На час дії воєнного стану діє спеціальна ставка у 2%.
Більшість ФОПів можуть не платити ЄСВ на час дії воєнного стану. Зокрема, ідеться про ФОПів-пенсіонерів та осіб з інвалідністю, самозайнятих ФОПів без доходу, штатних ФОПів, за яких єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець.
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За матеріалами:
dev.ua
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