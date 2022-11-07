Близько 90% податків і зборів у 2023 році будуть спрямовані на армію та безпеку – Шмигаль — Finance.ua

Близько 90% податків і зборів у 2023 році будуть спрямовані на армію та безпеку – Шмигаль Вчора 13:34 — Казна та Політика

Близько 90% податків і зборів у 2023 році будуть спрямовані на армію та безпеку – Шмигаль

Кабінет Міністрів України спрямує на армію та безпеку України майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року. Дефіцит бюджету планують закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці

«Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік», — сказав Шмигаль.

Зокрема, наступного року на Збройні сили України та безпеку заплановано виділити 1,1 трлн грн, майже 450 млрд грн буде спрямовано на соціальні програми та пенсії. 176 млрд грн заплановано виділити на охорону здоров’я і 156 млрд грн — на освіту.

«Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки — 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування», — додав Прем’єр-міністр України.

Також глава уряду поінформував, що до тепла вже підключена половина об’єктів в Україні. У газосховищах є 14,5 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими.

Енергетики 24/7 продовжують ремонти, аби відновити стабільне енергопостачання. Україна отримала від донорів уже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом.

За словами Шмигаля, 12 країн підтримують Україну необхідним обладнанням для ремонтів. Тарифи на цей опалювальний сезон не зростають, субсидії виділяються. «Робимо все, аби кожен українець узимку був зі світлом і теплом», — зазначив він.

Завдяки грантам від уряду за програмою «єРобота» створено вже понад 650 нових бізнесів, а це тисячі робочих місць і мільйони гривень податків для армії та країни.

«У держбюджеті-2023 передбачали, що програма „єРобота“ продовжиться, аби допомогти створити ще більше нових підприємств та робочих місць. Так само наступного року продовжиться і програма доступних кредитів „5-7-9“, завдяки якій бізнес отримав 60 млрд грн з початку повномасштабної війни», — поінформував Шмигаль.

Влада продовжує допомагати внутрішнім переселенцям. Так, каже голова уряду, в Україні розширено можливості для отримання пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це стосується збільшення строків та площі, на яку надаються пільгові позики.

На компенсації державним і комунальним закладам додатково спрямовано 34 млн грн за безоплатне розміщення переселенців. На сьогодні в таких закладах перебувають 150 тисяч людей. Від початку повномасштабної війни держава компенсувала закладам понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг.

Шмигаль зазначив, що чотири місяці працює зернова ініціатива. За цей час більш як 10 млн тонн української агропродукції відправлено до 43 країн світу. Ініціатива сприяє подоланню світової продовольчої кризи та покращує ситуацію для українських аграріїв та економіки загалом. Україна зацікавлена в її продовженні та працює для цього з ООН, Туреччиною та іншими партнерами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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