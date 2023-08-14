Україна імпортує електроенергію з трьох країн — Finance.ua

Україна імпортує електроенергію з трьох країн Сьогодні 17:40 — Енергетика

Україна імпортує електроенергію з трьох країн

Україна у понеділок здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі та Молдови упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 850 МВт в окремі години. Експорту немає.

Про це заявили в «Укренерго».

У держкомпанії також прозвітували, що у неділю, 13 серпня, максимум споживання був найменший з початку серпня.

«Максимум споживання був на 6,8% нижчий у порівнянні з показниками попередньої неділі та на 4% менший за вечірній максимум у робочий день у п’ятницю, 11 серпня. Зменшення піку споживання пов’язано як зі зниженням температури (з 27,1˚С 6 серпня до 20,6˚С 13 серпня), так і з більш розподіленим впродовж доби графіком використання потужних побутових приладів, що характерно для вихідних. Але вже з понеділка метеорологи прогнозують нове посилення спеки», — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» закликають ощадливо споживати електроенергію:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Водночас через нічну атаку було знеструмлено близько 2 тис споживачів в Одеській області. Світло споживачам вдалося повернути через 1,5 години після знеструмлення.

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Крім цього, через негоду є знеструмлення у 2 населених пунктах в Чернігівській області України, відновлення живлення триває. Через бойові дії загалом знеструмлено 418 населених пунктів.

«Ремонти все ще тривають на великій кількості енергоблоків, тому можливості виробництва електроенергії обмежені, особливо у вечірні години», — звітують у відомстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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