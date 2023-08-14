Формується багаторівневий захист для енергетичних об'єктів — Шмигаль
В Україні вже відремонтували п’ять атомних енергоблоків, ще чотири перебувають у ремонті.
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.
«Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему. По АЕС: відремонтовано 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті. По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%. По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати», — написав Шмигаль.
Він зазначив, що «Укренерго» на майже 80% вже відремонтувало магістральні мережі, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.
«Ремонтна кампанія йде за планом. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об'єктів», — додав Прем'єр-міністр.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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