Україна і США погодили деталі угоди про корисні копалини — Finance.ua

Україна і США погодили деталі угоди про корисні копалини Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Україна і США погодили деталі угоди про корисні копалини

Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Про це пише Financial Times з посиланням на проєкт документа.

Київ готовий підписати угоду після того, як США відмовилися від вимог про право на $500 млрд потенційного доходу від розробки ресурсів, розповіли виданню неназвані українські урядовці.

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За їх словами, Києву вдалося домовитися «про набагато вигідніші умови», і представили угоду як «спосіб розширення відносин зі США для зміцнення перспектив України після трьох років війни».

Остаточна версія угоди від 24 лютого передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, а також супутньої логістики. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні, зазначило видання.

До нього не входять мінеральні ресурси, які вже поповнюють бюджет України — наприклад, «Нафтогаз» або «Укрнафта».

Мандат фонду на інвестування в Україну — це поступка, якої домагалася Україна. США підтримуватимуть економічний розвиток України в майбутньому, йдеться у документі.

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При цьому, поки що не вирішена низка важливих питань: розмір частки США у фонді та умови угод про «спільне володіння», не узгоджена юрисдикція угоди.

Українські чиновники сподіваються, що ця угода поліпшить відносини з адміністрацією Трампа і відкриє шлях до довгострокових зобовʼязань США у сфері безпеки, зазначило видання.

«Угода про корисні копалини — це тільки частина загальної картини. Ми неодноразово чули [це] від адміністрації США», — заявила FT Ольга Стефанишина, віцепремʼєрка, яка керувала переговорами.

Жодні доходи не перейдуть з рук у руки, поки фонд не буде створено, що дасть їм час залагодити будь-які потенційні розбіжності, кажуть співрозмовники видання.

За даними ЕП, яка також ознайомилася із проєктом, фонд, куди Україна відраховуватиме доходи від видобутку ресурсів, буде управлятися спільно. При цьому США отримають повноваження про ухвалення рішень у рамках американського законодавства.

Частки України та США у власності фонду будуть вираховуватися відповідно до розміру внесків країн. Внески реінвестуватимуть щонайменше раз на рік в українську економіку. США і Україна не зможуть продавати або передавати частки у фонді без попередньої згоди іншої сторони, пише видання.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

США опираються включенню гарантій безпеки до угоди про надра, повідомило 24 лютого джерело CNN. За словами українського джерела, знайомого з перебігом переговорів, остаточний проєкт угоди між США та Україною про ресурси було представлено Вашингтону. Джерело повідомило, що «найбільш проблемні пункти виключені з проєкту, проте американська сторона всіляко чинить опір включенню до документа гарантій безпеки».

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