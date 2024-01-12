Україна і Молдова запустили спільний п/п для залізничного сполучення — Finance.ua
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Україна і Молдова запустили спільний п/п для залізничного сполучення

Казна та Політика
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Державні митні служби України та Молдови запустили спільний контроль на пункті пропуску «Кучурган — Новосавицьке» для для залізничного сполучення, що стане додатковим маршрутом для українського експорту.
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Про це повідомила Державна митна служби України.
«Представники митних та прикордонних адміністрацій обох країн уже підписали Акт про готовність пункту пропуску для залізничного сполучення „Кучурган — Новосавицьке“ до впровадження спільного контролю», — йдеться в повідомленні.
Прикордонники розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення пункт пропуску «Кучурган — Новосавицьке» був закритий за розпорядженням Кабінету Міністрів України, але минулої осені його функціонування було відновлено.
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Важливо відзначити, що впровадження такого спільного контролю на пунктах пропуску це сприятиме швидшому переміщенню товарів і транспортних засобів через кордон.
Нагадаємо, Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення «Новосавицька — Кучурган» на території України 13 жовтня минулого року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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