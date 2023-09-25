Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

Казна та Політика
52
Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади було підписано двосторонні документи.
Зокрема, Глава Української держави та очільник канадського уряду підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.
Читайте також
Документ допомагатиме створенню нового сприятливого клімату для економічних відносин між двома країнами, для розвитку торгівлі товарами та послугами, інвестицій, формування розвинутої конкурентоспроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійснення системних реформ та підвищення загального добробуту населення.
Читайте також
Також у присутності Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо підписано меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та канадською «Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед» щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.
Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON в будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.
Меморандум скріпили підписами генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та засновник і голова «Ейкон Груп Інкорпорейтед» Джон М. Бек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.