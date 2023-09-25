Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю — Finance.ua

Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Україна і Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади було підписано двосторонні документи.

Зокрема, Глава Української держави та очільник канадського уряду підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Документ допомагатиме створенню нового сприятливого клімату для економічних відносин між двома країнами, для розвитку торгівлі товарами та послугами, інвестицій, формування розвинутої конкурентоспроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійснення системних реформ та підвищення загального добробуту населення.

Читайте також Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо — Держстат

Також у присутності Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо підписано меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та канадською «Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед» щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON в будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.

Меморандум скріпили підписами генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та засновник і голова «Ейкон Груп Інкорпорейтед» Джон М. Бек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.