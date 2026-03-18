Україна готується до відновлення авіаперельотів Сьогодні 07:31

Робоча група працюватиме над відновленням роботи аеропортів

В Україні створили робочу групу, яка працюватиме над відновленням роботи аеропортів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Що це означає

Робоча група працюватиме як консультативно-дорадчий орган Мінрозвитку. Вона буде розробляти безпекові практичні рекомендації для поетапного відновлення польотів цивільних літаків після відкриття повітряного простору.

Фокус групи — на питаннях:

захисту авіаційної інфраструктури,

безпеки цивільної авіації в умовах воєнного стану та після його завершення.

Очолив робочу групу заступник міністра Сергій Деркач. Також до неї увійшли представники Мінрозвитку, Агентства відновлення, Державіаслужби, ДСНС, Повітряних сил, директор «Украероруху» Андрій Ярмак та керівники аеропортів «Бориспіль», «Київ» та «Львів».

Нагадаємо, Finance.ua писав , що у лютому 2026 року генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський заявив, що об’єкт буде готовий відновити роботу на прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця після того, як в Україні буде відкриття повітряного простору.

за шість тижнів після настання стійкого миру та визнання повітряного простору країни безпечним. Раніше ми повідомляли , що польська авіакомпанія LOT оголосила про готовність відновити польоти в Україну та визнання повітряного простору країни безпечним.

Крім того, про готовність повертатися в Україну заявляв генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі. За його словами, на відновлення польотів після закінчення війни знадобиться від 4 до 6 тижнів. Після цього лоукостер буде готовий повернутися в Україну.

