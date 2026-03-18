0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Україна готується до відновлення авіаперельотів

71
Робоча група працюватиме над відновленням роботи аеропортів
Робоча група працюватиме над відновленням роботи аеропортів
В Україні створили робочу групу, яка працюватиме над відновленням роботи аеропортів.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Що це означає

Робоча група працюватиме як консультативно-дорадчий орган Мінрозвитку. Вона буде розробляти безпекові практичні рекомендації для поетапного відновлення польотів цивільних літаків після відкриття повітряного простору.
Фокус групи — на питаннях:
  • захисту авіаційної інфраструктури,
  • безпеки цивільної авіації в умовах воєнного стану та після його завершення.
Очолив робочу групу заступник міністра Сергій Деркач. Також до неї увійшли представники Мінрозвитку, Агентства відновлення, Державіаслужби, ДСНС, Повітряних сил, директор «Украероруху» Андрій Ярмак та керівники аеропортів «Бориспіль», «Київ» та «Львів».
Нагадаємо, Finance.ua писав, що у лютому 2026 року генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський заявив, що об’єкт буде готовий відновити роботу на прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця після того, як в Україні буде відкриття повітряного простору.
Раніше ми повідомляли, що польська авіакомпанія LOT оголосила про готовність відновити польоти в Україну за шість тижнів після настання стійкого миру та визнання повітряного простору країни безпечним.
Крім того, про готовність повертатися в Україну заявляв генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі. За його словами, на відновлення польотів після закінчення війни знадобиться від 4 до 6 тижнів. Після цього лоукостер буде готовий повернутися в Україну.
За матеріалами:
The Village Україна
АвіаквиткиАвіалінії
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems