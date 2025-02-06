Коли відкриють аеропорт «Бориспіль»: гендиректор відповів — Finance.ua
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Коли відкриють аеропорт «Бориспіль»: гендиректор відповів

Казна та Політика
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Коли відкриють аеропорт «Бориспіль»: гендиректор відповів
Коли відкриють аеропорт «Бориспіль»: гендиректор відповів
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» готовий відновити свою роботу. Приймати і відправляти пасажирські літаки зможуть протягом місяця після відкриття повітряного простору України.
«На сьогоднішній день рівень готовності нашого аеропорту становить приблизно місяць для того, щоб з моменту ухвалення такого рішення (відкриття повітряного простору. — Ред.) запустити рейси з аеропорту «Бориспіль», — каже генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.
За його словами, авіакомпанії готові в короткі терміни відновити рейси.
«Вони вже знають, звідки їм взяти екіпажі, де взяти додаткові літаки, щоб забезпечити виконання рейсів», — зазначив представник аеропорту.
Він зазначив, що авіакомпанії зможуть за місяць підготувати літаки для рейсів в Україну.
Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що лоукостер готовий повернутися в Україну після офіційного завершення війни.
За його словами, на відновлення польотів знадобиться від 4 до 6 тижнів. Ryanair планує спочатку відкрити 24 маршрути до та з Києва і Львова. Водночас О’Лірі зазначив, що в Одесу і Херсон компанія поки що не планує літати.
За матеріалами:
УНІАН
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