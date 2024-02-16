Україна формує контейнерні каравани як альтернативу заблокованому кордону — Finance.ua

Україна формує контейнерні каравани як альтернативу заблокованому кордону Сьогодні 17:40 — Аграрний ринок

ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Пароплавство пропонує доставляти контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

Держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

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Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет країни втратить 7,7 млрд грн.

У вівторок 13 лютого польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною «Корчова — Краковець».

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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