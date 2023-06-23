Україна експортувала товарів майже на $17 млрд з початку року — Finance.ua

Україна експортувала товарів майже на $17 млрд з початку року Сьогодні 21:48 — Технології&Авто

Україна експортувала товарів майже на $17 млрд з початку року

Товарообіг України за січень-травень 2023 року становить 41,9 млрд дол. США.

Про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.

«За 5 місяців 2023 року товарообіг склав $41,9 млрд, що на 4% більше, ніж в 2022. Протягом січня — травня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $25,4 млрд, а експортували — на суму $16,5 млрд», — йдеться в повідомленні.

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При цьому оподаткований імпорт склав $20,3 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2023 року становить 0,45 дол/кг, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3,9 млрд, Польща — $2,7 млрд і Туреччина — $2 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $2,3 млрд, Румунії — на $1,6 млрд, Китаю — на $1,4 млрд.

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У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $7,3 млрд, паливно-енергетичні товари — $5,2 млрд та продукція хімічної промисловості — $4,6 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $10,1 млрд, метали та вироби з них — $1,7 млрд, машини, устаткування та транспорт — $1,4 млрд.

Інфографіка: Митна служба

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