Україна експортувала товарів майже на $17 млрд з початку року — Finance.ua
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Україна експортувала товарів майже на $17 млрд з початку року

Технології&Авто
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Україна експортувала товарів майже на $17 млрд з початку року
Україна експортувала товарів майже на $17 млрд з початку року
Товарообіг України за січень-травень 2023 року становить 41,9 млрд дол. США.
Про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.
«За 5 місяців 2023 року товарообіг склав $41,9 млрд, що на 4% більше, ніж в 2022. Протягом січня — травня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $25,4 млрд, а експортували — на суму $16,5 млрд», — йдеться в повідомленні.
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При цьому оподаткований імпорт склав $20,3 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2023 року становить 0,45 дол/кг, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3,9 млрд, Польща — $2,7 млрд і Туреччина — $2 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $2,3 млрд, Румунії — на $1,6 млрд, Китаю — на $1,4 млрд.
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У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт — $7,3 млрд, паливно-енергетичні товари — $5,2 млрд та продукція хімічної промисловості — $4,6 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — $10,1 млрд, метали та вироби з них — $1,7 млрд, машини, устаткування та транспорт — $1,4 млрд.
Інфографіка: Митна служба
Інфографіка: Митна служба

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