Сума виявлених порушень на митниці зросла у 2,5 раза — Finance.ua

Сума виявлених порушень на митниці зросла у 2,5 раза Сьогодні 04:24 — Кримінал

Сума виявлених порушень на митниці зросла у 2,5 раза

Протягом січня-травня 2023 року Державна митна служба виявила 4991 порушення митних правил на загальну суму 4,3 млрд грн. Це у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті ДМС.

Працівники митниці вилучили предметів правопорушень на суму понад 293 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на суму 162 млн грн;

продовольчих товарів на суму 47 млн грн;

валюти на суму понад 64 млн грн;

транспортних засобів на суму 20 млн грн.

Інфографіка: ДМС

Безпосередньо митниці розглянули 1 272 справи про порушення митних правил та застосували адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 53 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 26 млн гривень.

На розгляд до суду митниці передали 2 628 справ про порушення митних правил на суму 1,1 млрд гривень.

За результатами розгляду справ суди наклали стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,1 млрд. грн, цей показник на 73% більше за аналогічний показник 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.