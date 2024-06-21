Україна цьогоріч потребує ще $9,5 мільярда для фінансування першочергових потреб відновлення — Finance.ua
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Україна цьогоріч потребує ще $9,5 мільярда для фінансування першочергових потреб відновлення

Казна та Політика
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Україна цьогоріч потребує ще $9,5 мільярда для фінансування першочергових потреб відновлення
Україна цьогоріч потребує ще $9,5 мільярда для фінансування першочергових потреб відновлення
Україна у 2024 році потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення: оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, тощо.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
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«За оцінкою звіту RDNA-3, у 2024 році Україна потребує 15,3 млрд доларів США на швидке відновлення. З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення. Це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через постійно зростаючу потребу у швидкому відновленні, в умовах систематичного російського терору, Україна стикається з новою реальністю, яка вимагає адаптивного підходу до відновлення.
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Цей процес включає в себе принцип «build back better», «зелене відновлення», що передбачає впровадження найкращих практик в інженерії, будівництві, залученні приватного сектору, підзвітність використання ресурсів та відновлення економіки на шляху України до членства в ЄС та НАТО.
«Створення сприятливого середовища для інвестицій передбачає покращення доступу до фінансування інвестиційних проектів, забезпечення страхування від воєнних та політичних ризиків, а також запровадження механізмів державної підтримки. Уряд України активно співпрацює з низкою партнерів та відданий впровадженню кроків для покращення цього процесу», — сказала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
За матеріалами:
Укрінформ
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