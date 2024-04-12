Темпи відновлення економіки України цьогоріч сповільняться — Світовий банк Сьогодні 11:43

Темпи відновлення економіки України цьогоріч сповільняться — Світовий банк

За оцінками Світового банку, економічні перспективи України залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення.

Про це йдеться в «Економічному огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії», що є в розпорядженні агентства.

«В Україні темпи відновлення економіки сповільняться до 3,2% цього року з 4,8% у 2023 році, що відображає менший врожай та постійний дефіцит робочої сили. Економічні перспективи країни залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення», — йдеться в повідомленні.

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За останніми оцінками Світового банку та організацій-партнерів, вартість відбудови та відновлення в Україні зросла до 486 млрд дол. в США, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Як повідомлялось, від початку широкомасштабної війни до державного бюджету України надійшли близько 31 млрд дол. кредитних і грантових коштів, мобілізованих Світовим банком, зокрема через механізми цільових фондів багатьох донорів.

Укрінформ За матеріалами:

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