Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу — Finance.ua

Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу Вчора 16:39 — Особисті фінанси

Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу

В Іспанії затвердили грошову допомогу громадянам України, що були змушені виїхати за кордон через воєнні дії.

Хто може отримати допомогу

Особи, що відповідають таким критеріям:

мають тимчасовий захист в Іспанії;

не перебувають на утриманні офіційних благодійних організацій (Червоний Хрест, Карітас, Сеар тощо);



мають прописку;



не мають доходу.



Як зазначається, розмір виплат складає 400 євро на кожного дорослого і 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога надаватиметься протягом 6 місяців.

Як отримати виплату

Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватись на прийом у Службі соціального забезпечення (на сайті обирати розділ «Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)») або зателефонувати за номерами 915412530 / 901106570.

З додатковими питаннями щодо отримання допомоги можна звертатись в Oficians de la Seguridad Social.

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