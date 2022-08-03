Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу — Finance.ua

Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу
В Іспанії затвердили грошову допомогу громадянам України, що були змушені виїхати за кордон через воєнні дії.
Хто може отримати допомогу
Особи, що відповідають таким критеріям:
- мають тимчасовий захист в Іспанії;
- не перебувають на утриманні офіційних благодійних організацій (Червоний Хрест, Карітас, Сеар тощо);
- мають прописку;
- не мають доходу.
Як зазначається, розмір виплат складає 400 євро на кожного дорослого і 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога надаватиметься протягом 6 місяців.
Як отримати виплату
Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватись на прийом у Службі соціального забезпечення (на сайті обирати розділ «Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)») або зателефонувати за номерами 915412530 / 901106570.
З додатковими питаннями щодо отримання допомоги можна звертатись в Oficians de la Seguridad Social.
Довідка Finance.ua:
- плануючи зняти квартиру в Іспанії, слід пам’ятати, що вартість нерухомості складається із двох частин — орендна плата та комунальні платежі. Скільки коштує оренда у різних містах Іспанії — розповіли тут;
- на іспанському ринку праці потрібні працівники з сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарі, будівельники, спеціалісти з сільського господарства.
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