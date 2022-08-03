Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу — Finance.ua
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Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу

Особисті фінанси
2019
Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу
Українці в Іспанії зможуть отримати фінансову допомогу
В Іспанії затвердили грошову допомогу громадянам України, що були змушені виїхати за кордон через воєнні дії.

Хто може отримати допомогу

Особи, що відповідають таким критеріям:
  • мають тимчасовий захист в Іспанії;
  • не перебувають на утриманні офіційних благодійних організацій (Червоний Хрест, Карітас, Сеар тощо);
  • мають прописку;
  • не мають доходу.
Як зазначається, розмір виплат складає 400 євро на кожного дорослого і 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога надаватиметься протягом 6 місяців.

Як отримати виплату

Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватись на прийом у Службі соціального забезпечення (на сайті обирати розділ «Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)») або зателефонувати за номерами 915412530 / 901106570.
З додатковими питаннями щодо отримання допомоги можна звертатись в Oficians de la Seguridad Social.

Довідка Finance.ua:

  • плануючи зняти квартиру в Іспанії, слід пам’ятати, що вартість нерухомості складається із двох частин — орендна плата та комунальні платежі. Скільки коштує оренда у різних містах Іспанії — розповіли тут;
  • на іспанському ринку праці потрібні працівники з сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарі, будівельники, спеціалісти з сільського господарства.

Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни 🧐

За матеріалами:
visitukraine.today
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