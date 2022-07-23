Робота в Іспанії: ким найчастіше працюють заробітчани без досвіду та знання мови — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота в Іспанії: ким найчастіше працюють заробітчани без досвіду та знання мови

Особисті фінанси
2296
Робота в Іспанії: ким найчастіше працюють заробітчани без досвіду та знання мови
Робота в Іспанії: ким найчастіше працюють заробітчани без досвіду та знання мови
Українці й до повномасштабної війни часто розглядали Іспанію як країну для трудової імміграції. А після 24 лютого кількість наших громадян, що шукають там роботу, значно зросла.
Так, на іспанському ринку праці потрібні працівники сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарі, будівельники, спеціалісти з сільського господарства, сказано в телеграм-каналі Імміграція до Іспанії.

Ким найчастіше працюють українці в Іспанії

Чоловіки йдуть на будівництво (як широкого профілю, так і на вузькі спеціальності: електрики, сантехніки, обслуговування кондиціонерів тощо), ремонт машин, садівники, послуги трансферу, ремонт техніки, кухарі, фотографи, прибирання басейнів.
Читайте також
Для жінок — це прибирання, доглядання за літніми людьми, няні, перукарні та нігтьові послуги, фотографи, догляд за будинком, кухарі, офіціанти, посудомийниці.

Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни 🧐

Ще дуже багато хто починає працювати з нерухомістю: продаж, короткострокова і довгострокова оренда. Якщо це літня оренда — то заселення / виселення гостей, ведення сайтів бронювання.

Де шукати роботу в Іспанії для тих, хто не знає мови

  • Агенції з працевлаштування, серед яких відомими та авторитетними вважаються Flexi Plan, Adecco, Alta Gestion.
  • Інтернет. Увагу варто звернути на сайти для діаспор, які в соціальних мережах мають власні групи, або створюють спеціальні сайти в мережі.
  • За допомогою друзів та знайомих.
  • Через оголошення на спеціалізованих сайтах, пабліках, групах, газетах.
  • Стажування в іспанській фірмі.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.