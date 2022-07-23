Робота в Іспанії: ким найчастіше працюють заробітчани без досвіду та знання мови — Finance.ua

Робота в Іспанії: ким найчастіше працюють заробітчани без досвіду та знання мови
Українці й до повномасштабної війни часто розглядали Іспанію як країну для трудової імміграції. А після 24 лютого кількість наших громадян, що шукають там роботу, значно зросла.
Так, на іспанському ринку праці потрібні працівники сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарі, будівельники, спеціалісти з сільського господарства, сказано в телеграм-каналі Імміграція до Іспанії.
Ким найчастіше працюють українці в Іспанії
Чоловіки йдуть на будівництво (як широкого профілю, так і на вузькі спеціальності: електрики, сантехніки, обслуговування кондиціонерів тощо), ремонт машин, садівники, послуги трансферу, ремонт техніки, кухарі, фотографи, прибирання басейнів.
Для жінок — це прибирання, доглядання за літніми людьми, няні, перукарні та нігтьові послуги, фотографи, догляд за будинком, кухарі, офіціанти, посудомийниці.
Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни 🧐
Ще дуже багато хто починає працювати з нерухомістю: продаж, короткострокова і довгострокова оренда. Якщо це літня оренда — то заселення / виселення гостей, ведення сайтів бронювання.
Де шукати роботу в Іспанії для тих, хто не знає мови
- Агенції з працевлаштування, серед яких відомими та авторитетними вважаються Flexi Plan, Adecco, Alta Gestion.
- Інтернет. Увагу варто звернути на сайти для діаспор, які в соціальних мережах мають власні групи, або створюють спеціальні сайти в мережі.
- За допомогою друзів та знайомих.
- Через оголошення на спеціалізованих сайтах, пабліках, групах, газетах.
- Стажування в іспанській фірмі.
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