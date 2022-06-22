Оренда житла в Іспанії: скільки коштує і де шукати квартири — Finance.ua

Оренда житла в Іспанії: скільки коштує і де шукати квартири

Вчора 13:03 — Особисті фінанси

Оренда житла в Іспанії: скільки коштує і де шукати квартири

В Іспанії туристичний сезон у розпалі. А це означає, що місцевий ринок нерухомості оживає.

Так, квартири в оренду шукають не лише мандрівники з різних країн, а й наші біженці, які приїхали до Іспанії рятуватися від війни в Україні. Якщо ви вирішили зупинитися в Барселоні або в інших іспанських містах на кілька днів, тижнів або навіть років, тоді корисним буде список ресурсів, які прискорять пошук квартири.

Основні сайти з оренди житла в Іспанії

Короткострокова оренда. На цих сайтах можна бронювати квартири по днях та тижнях:

Довгострокова оренда. На цих ресурсах представлено тимчасове житло від 3 до 11 місяців. Також є варіанти на тривалий термін із підписанням контракту на п’ять років та обов’язковим проживанням щонайменше 6 місяців.

Житло для біженців. Тут можна знайти варіанти, які надаються безкоштовно:

За що доведеться платити при оренді квартири в Іспанії

Плануючи зняти квартиру в Іспанії, слід пам’ятати, що вартість нерухомості складається із двох частин — орендна плата та комунальні платежі.

На вартість оренди впливають кілька факторів: місто, район міста, відстань від моря, наявність ремонту, тип нерухомості тощо. Разом з тим з комуналкою теж не так просто. Ціна на платіжках може різнитися залежно від будинку, в якому орендуєте квартиру. Адже сусіди можуть оплачувати газ, світло та воду за різними схемами, тому суми можуть дещо коливатися.

Тож будьте готові додати до зазначеної ціни ще й вартість комуналки. Наприклад, для квартири із залом та двома спальнями розмір комунальних платежів складе 100 євро влітку та 200+ взимку.

Скільки коштує оренда у різних містах Іспанії

Апартаменти на одного в центрі міста коштуватимуть близько 500 євро на місяць. Трикімнатна квартира коштуватиме майже 900 євро. На околиці цифри більш прийнятні — близько 400 євро за 1-кімнатну квартиру та понад 600 євро за 3-кімнатну.

Ібіца — одне із найдорожчих місць в Іспанії. Тут нерухомість на 1 особу коштуватиме 830 євро на місяць, якщо говорити про центр. На околицях цінник може досягати 700 євро. У Севільї пропонують житло по 550 та 420 євро відповідно, а Більбао буде трохи дорожче — 750 євро у центрі та 580 євро на околиці.

Знову ж таки не забувайте, що це тільки вартість оренди (без комуналки).

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