25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло, транспорт і товари — Finance.ua

25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло, транспорт і товари
Українські біженці в Польщі можуть отримати допомогу від держави. Однак більшості українців потрібно самостійно шукати роботу і житло. Тому журналісти зібрали корисні посилання для переселенців, які значно спростять життя в чужій державі.
Де шукати житло в Польщі
Житло в Польщі обійдеться приблизно в 6-8 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Знайти проживання українці можуть за допомогою наступних ресурсів:
Українці можуть безкоштовно користуватися деякими видами транспорту в Польщі, наприклад, поїздами PKP Intercity. Для цього при покупці квитка на касі потрібно пред’явити український паспорт. Знайти транспорт в Польщі можна на таких ресурсах:
Flixbus — безкоштовний проїзд на автобусах по Польщі;
jakdojade.pl — корисний сайт про польський громадський транспорт. Виберіть на сайті своє місто і введіть своє місце розташування, а потім адресу місця, куди потрібно дістатися. Сайт побудує найбільш зручний маршрут громадським транспортом між двома точками;
moBILET — Купівля онлайн-квитків на громадський транспорт;
UBER — популярний сервіс для замовлення таксі в Польщі.
Знайти роботу в Польщі без знання польської мови буде непросто. Переселенці можуть стати на облік в Бюро Праці і чекати, коли їм запропонують відповідну вакансію. Також можна спробувати пошукати роботу самостійно на сайтах з вакансіями:
olx.pl — один з найбільших польських сайтів оголошень, який добре знайомий українцям. Тут можна знайти роботу або житло, купити будь-які види товарів або обміняти одні товари на інші безкоштовно (Категорія «Zamienię»).
gumtree.pl — ще один сервіс оголошень, аналогічний сайту OLX. Тут також можна залишити свої дані для роботодавців, і вони будуть пропонувати вам роботу.
gratka.pl — третій найпопулярніший сайт оголошень.
Tropiciel okazji — додаток для шопінгу в Польщі. Можна знайти акції в різних магазинах.
otomoto.pl — купівля та продаж автомобілів. Машини в Польщі коштують недорого.
якщо ви є біженцем у Польщі, який отримує соціальні виплати, й прийняли рішення виїхати з Польщі, то маєте знати, що в деяких випадках доведеться повернути гроші з відсотками. За посиланням розповіли, коли саме Польща вмагатиме повернути виплати;
до речі, Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.
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