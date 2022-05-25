25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло, транспорт і товари — Finance.ua

25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло, транспорт і товари

Вчора 16:02 — Особисті фінанси

25 корисних сайтів для біженців у Польщі: робота, житло, транспорт і товари

Українські біженці в Польщі можуть отримати допомогу від держави. Однак більшості українців потрібно самостійно шукати роботу і житло. Тому журналісти зібрали корисні посилання для переселенців, які значно спростять життя в чужій державі.

Де шукати житло в Польщі

Житло в Польщі обійдеться приблизно в 6-8 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Знайти проживання українці можуть за допомогою наступних ресурсів:

Транспорт в Польщі

Українці можуть безкоштовно користуватися деякими видами транспорту в Польщі, наприклад, поїздами PKP Intercity. Для цього при покупці квитка на касі потрібно пред’явити український паспорт. Знайти транспорт в Польщі можна на таких ресурсах:

Flixbus — безкоштовний проїзд на автобусах по Польщі;

pkp.pl — купівля квитків на поїзди по Польщі;

jakdojade.pl — корисний сайт про польський громадський транспорт. Виберіть на сайті своє місто і введіть своє місце розташування, а потім адресу місця, куди потрібно дістатися. Сайт побудує найбільш зручний маршрут громадським транспортом між двома точками;

moBILET — Купівля онлайн-квитків на громадський транспорт;

UBER — популярний сервіс для замовлення таксі в Польщі.

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Робота в Польщі

Знайти роботу в Польщі без знання польської мови буде непросто. Переселенці можуть стати на облік в Бюро Праці і чекати, коли їм запропонують відповідну вакансію. Також можна спробувати пошукати роботу самостійно на сайтах з вакансіями:

Сайти оголошень та інші корисні ресурси

olx.pl — один з найбільших польських сайтів оголошень, який добре знайомий українцям. Тут можна знайти роботу або житло, купити будь-які види товарів або обміняти одні товари на інші безкоштовно (Категорія «Zamienię»).

gumtree.pl — ще один сервіс оголошень, аналогічний сайту OLX. Тут також можна залишити свої дані для роботодавців, і вони будуть пропонувати вам роботу.

gratka.pl — третій найпопулярніший сайт оголошень.

Tropiciel okazji — додаток для шопінгу в Польщі. Можна знайти акції в різних магазинах.

otomoto.pl — купівля та продаж автомобілів. Машини в Польщі коштують недорого.

Ceneo — великий каталог різних товарів.

Quizlet — сервіс для вивчення польської мови.

Довідка Finance.ua:

якщо ви є біженцем у Польщі, який отримує соціальні виплати, й прийняли рішення виїхати з Польщі, то маєте знати, що в деяких випадках доведеться повернути гроші з відсотками. За посиланням розповіли, коли саме Польща вмагатиме повернути виплати;

до речі, Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.

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