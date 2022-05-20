Ціни на бензин в Польщі: скільки коштує заправити автомобіль — Finance.ua
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Ціни на бензин в Польщі: скільки коштує заправити автомобіль

Вчора 18:49Казна та Політика
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В Україні спостерігається важка ситуація з паливом: ціни на бензин б’ють рекорди, а заправити машину практично ніде. Особливо швидко дорожчає автогаз. Українські переселенці в Польщі також стежать за ситуацією на ринку пального. Журналісти Уніан дізналися, скільки коштує заправити автомобіль у Польщі.

Ціни на бензин в Польщі

Останнім часом на ринку палива в Польщі помічено невелике зниження цін, хоча в цілому пальне подорожчало з 2012 року.
  • За літр бензину А-95 водії платять в середньому 6,68 злотих (46,59 грн);
  • за А-98 — по 7,44 злотих (51,89 грн);
  • дизельне паливо у Польщі коштує 7,50 злотих (52 грн) за літр;
  • за літр преміального дизеля доведеться віддати 8,04 злотих (56,08 грн);
  • літр зрідженого природного газу можна купити за 3,6 злотих (25,11 грн), а літр зрідженого нафтового газу — за 1,66 злотого (11,58 грн).

Скільки бензину можна вивозити з Польщі

Власники приватних автомобілів і мотоциклів можуть вивозити не більше 10 літрів на транспортний засіб в переносному контейнері. Комерційний транспорт може вивезти з Польщі 600 літрів палива в стандартному баку.
У стандартному баку в контейнері спеціального призначення можна вивезти 200 літрів пального.
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За матеріалами: Finance.ua
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