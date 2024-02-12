Угорський OTP Bank покидає Румунію після 20 років роботи — Finance.ua

Угорський OTP Bank покидає Румунію після 20 років роботи Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

Угорський OTP Bank покидає Румунію після 20 років роботи

Угорський фінансовий гігант, один із найбільших банків Центральної Європи, OTP Bank, покидає Румунію після 20 років роботи. Свій бізнес угорці продали за 350 млн євро найбільшому румунському банку Banca Transilvania.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на Daily News Hungary.

Наразі угода вже закрита, але її мають схвалити кілька органів влади Румунії, включаючи національний банк. Якщо вони дадуть зелене світло, Banca Transilvania поглине всі дочірні банки OTP та інтегрує їх у свою мережу.

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Покупець пообіцяв зберегти обслуговування кількома мовами. Бренд OTP Group тимчасово залишиться, щоб забезпечити плавний перехід для клієнтів та партнерів до завершення злиття.

OTP Bank Romania S.A. контролює 2,64% румунського ринку за загальними чистими активами. Наразі він обслуговує близько 420 тис. роздрібних клієнтів і понад 22 тис. корпоративних клієнтів.

У банку працюють 1800 співробітників. На момент злиття в Румунії було 96 відділень OTP Bank.

Нагадаємо, OTP Bank наразі перебуває в процесі виконання плану з виходу з російського ринку.

Також 4 травня 2023 року угорський OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. Проте 2 жовтня НАЗК повідомило, що виключило OTP Bank із реєстру міжнародних «спонсорів війни» повністю.

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