Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю — Finance.ua
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Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю

Казна та Політика
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Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на неформальній зустрічі в Толедо знову не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі.
Боррель зауважив, що на зустрічі 31 серпня обговорили його пропозицію виділити на фінансування військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру 20 мільярдів євро на наступні чотири роки.
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Він сказав, що глави МЗС ЄС продемонстрували рішучість продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою так довго, як це потрібно.
Боррель висловив сподівання, що Рада ЄС погодить його пропозицію до кінця року.
У той самий час він висловив жаль, що восьмий транш у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру досі заблокований. Як відомо, проти виділення цих коштів виступає Угорщина.
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«Я сподіваюсь, ми будемо у змозі розблокувати його у наступні тижні. Але це проблема, яку все ще потрібно вирішити», — заявив Боррель.
Нагадаємо, Угорщина виступає проти виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку «спонсорів війни».
Угорщина вже кілька разів блокувала виділення цього траншу країнам-членам ЄС, посилаючись на ту саму проблему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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