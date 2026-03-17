Угода на $27 млрд: Meta інвестує в AI-компанію росіянина

Meta уклала багатомільярдну угоду з Nebius для розвитку ШІ
Meta планує витратити до $27 млрд на інфраструктуру штучного інтелекту хмарного провайдера Nebius Group протягом наступних п'яти років.
Про це повідомляє Bloomberg.

Що сталося

Компанія Meta підписала нову масштабну угоду у сфері інфраструктури штучного інтелекту. Протягом наступних п’яти років вона планує витратити до $27 млрд на доступ до обчислювальних потужностей хмарного провайдера Nebius Group.
Згідно з домовленістю, Nebius надасть Meta виділені обчислювальні ресурси приблизно на $12 млрд, які компанія почне використовувати з початку 2027 року. Окрім цього, Meta зобов’язалася придбати додаткові потужності ще на суму до $15 млрд — йдеться про ресурси, які Nebius будує для різних клієнтів.
Це не перша співпраця компаній: ще минулого року Meta уклала з Nebius попередню угоду приблизно на $3 млрд.

Що відомо про Nebius

Nebius — хмарна компанія, яка створює дата-центри, оптимізовані для навчання великих моделей штучного інтелекту та роботи AI-сервісів.
Nebius базується в Амстердамі та була створена у 2024 році після відокремлення від російського інтернет-гіганта «Яндекс». Засновником і CEO компанії є Аркадій Волож — колишній керівник «Яндексу».
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Волож потрапив під санкції ЄС у 2022 році. Згодом він залишив російський бізнес, вийшов з керівництва «Яндексу» та почав розвивати міжнародні технологічні проєкти, зокрема Nebius Group. У 2024 році санкції ЄС щодо нього були скасовані. Нині підприємець проживає в Ізраїлі та відмовився від громадянства росії.

Реакція ринку та плани Meta

Після повідомлення про угоду акції Nebius на передринкових торгах зросли приблизно на 15%. За останній рік папери компанії подорожчали майже вчетверо. Акції Meta також показали зростання перед відкриттям біржі.
Meta активно нарощує інфраструктуру для штучного інтелекту, намагаючись конкурувати з такими компаніями, як OpenAI та Google. За словами Марка Цукерберга, компанія планує інвестувати близько $600 млрд у будівництво AI-інфраструктури в США до 2028 року.
За матеріалами:
vctr.media
Meta
