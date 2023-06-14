Угода на $19 мільярдів: Vodafone та Hutchison оголосили про злиття компаній мобільного зв’язку — Finance.ua
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Угода на $19 мільярдів: Vodafone та Hutchison оголосили про злиття компаній мобільного зв’язку

Фондовий ринок
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Угода на $19 мільярдів: Vodafone та Hutchison оголосили про злиття компаній мобільного зв’язку
Угода на $19 мільярдів: Vodafone та Hutchison оголосили про злиття компаній мобільного зв’язку
У середу Vodafone і CK Hutchison оголосили про злиття компаній і створення нового лідера ринку у Великій Британії. Ця угода оцінюється у 19 мільярдів доларів США. Планується, що такий хід стимулюватиме конкуренцію та притік інвестицій в країну.
Про це пише Reuters.
Обидві групи заявили, що інвестують майже 14 мільярдів доларів у Британію протягом 10 років, щоб створити одну з найдосконаліших автономних мереж 5G в Європі.
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«Разом ми матимемо масштаб, необхідний для створення найкращої у своєму класі мережі 5G для Великобританії, трансформації послуг мобільного зв’язку для наших клієнтів і відкриття нових можливостей для бізнесу по всій Великобританії», — сказав керуючий директор CK Hutchison Каннінг Фок.
У Vodafone заявили, що клієнти обох компаній отримають краще покриття мережі протягом перших 12 місяців після закриття угоди, яке очікується до кінця 2024 року, за умови схвалення регуляторними органами та акціонерами.
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Видання пише, що відповідно до умов, Vodafone володітиме 51%, а Hutchison 49% об'єднаної групи, яку очолить нинішній керівник Vodafone UK Ахмед Ессам. Таку саму роль у новій групі виконуватиме фінансовий директор Hutchison’s Three UK Даррен Пуркіс.
Після об'єднання, оператор матиме близько 27 мільйонів клієнтів, обігнавши BT EE і VM O2, спільними власниками яких є Telefonica і Liberty Global.
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Vodafone, який на даний момент є третім за величиною оператором мобільного зв’язку у Британії, і Hutchison, що займає четверте місце, матимуть варіанти, які дозволять Vodafone придбати 49% акцій гонконгського конгломерату в майбутньому.
Дана угода, про яку було оголошено ще в жовтні минулого року, викличе тривалу перевірку з боку антимонопольного регулятора щодо того, чи не може оператор з 27 мільйонами клієнтів завдати шкоди конкуренції.
Окрім цього, угода все одно зіткнеться з багатьма перешкодами.
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Unite, одна з найбільших британських профспілок, заявила, що це призведе до збільшення рахунків за мобільні телефони та скорочення робочих місць, і поставила під сумнів те, чи повинна компанія, яка має тісні зв’язки з Китаєм, займати таке помітне місце в телекомунікаційній інфраструктурі Великобританії.
«Уряд має втрутитися та зупинити це безрозсудне злиття, і Unite створює міжпартійну коаліцію, щоб вимагати від них цього», — сказала Гейл Картмейл, виконавчий керівник операцій Unite.

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