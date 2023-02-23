Київстар та Vodafone змінили правила користування роумінгом — Finance.ua
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Київстар та Vodafone змінили правила користування роумінгом

Фондовий ринок
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Найпопулярніші серед українців мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell зробили важливе оголошення для своїх клієнтів.
На початку року оператори оновили домовленості з європейськими компаніями, тож тепер діють виключно комерційні умови. Про нові тарифи на роумінг абонентам повідомили у SMS-повідомленнях.
Vodafone запропонував абонентам, які користуються бюджетним тарифом за 145 грн на місяць, доплатити 50 грн аби отримати 10 ГБ і 100 хвилин на розмови в країнах ЄС. Дорожчі тарифи включають роумінг без доплати.
У тарифах «Київстару» роумінг доступний в таких пакетах, як «Ваш вибір» за ціною 175 грн. на місяць. Абоненти отримають 2,5 ГБ безкоштовного мобільного інтернету та 100 хвилин на дзвінки до європейських країн.
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Мобільний оператор lifecell продовжив на 2023 рік дію акції «Гігабайти без кордонів» у 32 країнах. За умовами акції «українські» гігабайти з тарифних пакетів будуть доступні для використання за кордоном.

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За матеріалами:
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