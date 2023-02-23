Київстар та Vodafone змінили правила користування роумінгом — Finance.ua

Київстар та Vodafone змінили правила користування роумінгом Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Найпопулярніші серед українців мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell зробили важливе оголошення для своїх клієнтів.

На початку року оператори оновили домовленості з європейськими компаніями, тож тепер діють виключно комерційні умови. Про нові тарифи на роумінг абонентам повідомили у SMS-повідомленнях.

Vodafone запропонував абонентам, які користуються бюджетним тарифом за 145 грн на місяць, доплатити 50 грн аби отримати 10 ГБ і 100 хвилин на розмови в країнах ЄС. Дорожчі тарифи включають роумінг без доплати.

У тарифах «Київстару» роумінг доступний в таких пакетах, як «Ваш вибір» за ціною 175 грн. на місяць. Абоненти отримають 2,5 ГБ безкоштовного мобільного інтернету та 100 хвилин на дзвінки до європейських країн.

Мобільний оператор lifecell продовжив на 2023 рік дію акції «Гігабайти без кордонів» у 32 країнах. За умовами акції «українські» гігабайти з тарифних пакетів будуть доступні для використання за кордоном.

Технофан За матеріалами:

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