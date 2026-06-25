Удосконалено підходи до закупівель в сфері експлуатації доріг — деталі Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

Удосконалено підходи до закупівель в сфері експлуатації доріг — деталі

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України удосконалило підходи до закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Які зміни

Зміни мають забезпечити баланс між відкритою конкуренцією, належною якістю виконання робіт та ефективним використанням бюджетних коштів.

Мінекономіки послідовно підтримує підхід, за якого кваліфікаційні вимоги повинні бути обґрунтованими, пропорційними предмету закупівлі та відповідати найкращим міжнародним практикам, а не слугувати інструментом штучного звуження конкуренції.

Читайте також Які обмеження на дорогах запроваджуються: кого стосується

Тим часом, як поінформували у міністерстві , останні зміни до Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення були напрацьовані за результатами консультацій з представниками замовників, учасників ринку, галузевих об’єднань та інших заінтересованих сторін.

При підготовці враховувалися як потреби замовників у забезпеченні безперервного та належного утримання доріг, так і необхідність створення рівних умов участі для суб’єктів господарювання.

За даними Мінекономіки, європейська та міжнародна практика не передбачає універсального фіксованого показника фінансової спроможності для всіх закупівель. Відповідно до Директиви 2014/24/ЄС та підходів міжнародних фінансових організацій, критерії фінансової спроможності визначаються замовником з урахуванням предмета закупівлі, її складності, вартості та ризиків виконання, а також повинні відповідати принципу пропорційності.

«Міжнародна практика виходить із необхідності оцінки реальної спроможності учасника виконати майбутній контракт, а не з формального підходу щодо наявності лише повністю завершених договорів або встановленого відсотка виконання. Саме на забезпечення балансу між конкуренцією, якістю виконання робіт та недискримінаційним доступом до закупівель спрямовані запропоновані зміни», — пояснили у міністерстві.

Там повідомили, що Методичні рекомендації не встановлюють обов’язкових вимог для замовників. Остаточне рішення щодо формування тендерної документації — у тому числі щодо кваліфікаційних критеріїв — приймається замовником з урахуванням особливостей конкретного предмета закупівлі та вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Раніше ми писали, що Ремонт міжнародної траси до Польщі завершено.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.